Серена Уильямс анонсировала свою первую детскую книгу

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс объявила о том, что через месяц выйдет её первая детская книга The Adventures of Qai Qai.

«Один месяц до выхода МОЕЙ ПЕРВОЙ детской книги The Adventures of Qai Qai. Станьте одним из первых, кто получит копию, оформив предварительный заказ», — написала Уильямс в социальных сетях.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС

Американская теннисистка Серена Уильямс сыграет на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Ей предстоит встретиться с представительницей Черногории Данкой Ковинич в первом круге US Open. Матч запланирован на 30 августа. Начало — в 2:00 мск. Ранее Уильямс заявила о своём решении завершить карьеру после турнира в Нью-Йорке. Она шесть раз становилась чемпионкой US Open в одиночном разряде и дважды в паре.