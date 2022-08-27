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Кори Гауфф рассказала, что заработала первые деньги, сыграв в рекламе Серену Уильямс

Кори Гауфф рассказала, что заработала первые деньги, сыграв в рекламе Серену Уильямс
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022, 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как заработала первые деньги. Спортсменка снялась в рекламе в роли молодой Серены Уильямс.

«Им нужен был дублёр, чтобы сыграть её молодую версию просто лицом вниз. Кажется, это было для рекламы «Дельты». Я не уверена, что они когда-либо использовали это. Но это был мой первый чек, который я получила в детстве. Она этого не знает, но первые деньги, которые я когда-либо заработала для себя, были благодаря тому, что я сыграла её в рекламе», — приводит слова Кори Гауфф Eurosport.

В первом круге US Open Кори Гауфф сыграет с француженкой Леолией Жанжан, а Серена Уильямс против черногорки Данки Ковинич. Турнир начнётся 29 августа.

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