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Сёстры Уильямс получили уайлд-кард на US Open

Сёстры Уильямс получили уайлд-кард на US Open
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Американские теннисистки Серена Уильямс и Винус Уильямс стали обладательницами уайлд-кард на парный турнир Открытого чемпионата США, сообщает официальный сайт US Open.

Помимо звёздных американок, специальное приглашение на US Open получили ещё шесть женских пар и семь мужских.

Сёстры Уильямс уже дважды выигрывали Открытый чемпионат США. На счету американок 14 титулов турниров «Большого шлема» в парном разряде. US Open — 2022 станет последним в карьере младшей Уильямс. Серена объявила о намерении завершить карьеру после турнира.

US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом турнира в мужской сетке является россиянин Даниил Медведев. У женщин в 2021 году обладательницей титула стала британская теннисистка Эмма Радукану.

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