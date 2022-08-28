Касаткина обратилась к Савилл после победы на турнире в Гранби
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Первая ракетка России Дарья Касаткина обратилась к австралийке Дарье Савилл после победы на турнире категории WTA-250 в Гранби (Канада). Россиянка обыграла соперницу со счётом 6:4, 6:4.
«Я бы хотела обратиться к Даше. Приятно вновь увидеть тебя на корте и соревноваться с тобой. Это наш первый финал друг против друга, и я надеюсь, что их будет ещё много в будущем. Ты настоящий боец. Знаю, через что тебе пришлось пройти. Надеюсь, скоро увидимся на другой стороне корта», — сказала Дарья Касаткина.
Касаткина завоевала шестой титул в карьере. Россиянка побеждала в Чарльстоне, Санкт-Петербурге, Мельбурне, Сан-Хосе и выигрывала Кубок Кремля в Москве.
В первом круге US Open российская теннисистка сыграет с британкой Хэрриет Дарт.
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