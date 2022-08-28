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Видеообзор победы Дарьи Касаткиной в финале турнира WTA-250 в Гранби

Видеообзор победы Дарьи Касаткиной в финале турнира WTA-250 в Гранби
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Гранби (Канада). Напомним, Касаткина заявилась на соревнования в последний момент и получила от организаторов уайлд-кард.

В финале Гранби первая ракетка России Касаткина (1) обыграла бывшую россиянку, ныне представляющую Австралию Дарью Савилл (9) со счётом 6:4, 6:4.

Для 25-летней Касаткиной это шестой титул на уровне WTA и второй за месяц. Благодаря титулу россиянка вернётся на лучшую для себя позицию в рейтинге WTA – девятую строчку.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

Теперь Касаткина отправится в Нью-Йорк (США), где выступит на Открытом чемпионате США – 2022. Её первой соперницей станет британка Хэрриет Дарт.

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