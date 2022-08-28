«Это был отличный финал». Савилл поздравила Касаткину и поблагодарила всех за поддержку

Австралийская теннисистка Дарья Савилл поздравила россиянку Дарью Касаткину с победой на турнире в Гранби и поблагодарила всех за поддержку.

«Большое спасибо всем, кто пришёл нас поддержать. Было очень приятно играть перед вами. Хотела бы поздравить Дашу. Это был отличный финал. Она одна из моих лучших подруг в туре. Было здорово разделить с тобой корт. Поздравляю Карлоса с прекрасной работой. Знаю, что с ней непросто.



Спасибо моей команде, которой, к сожалению, здесь них. Ребята ждут меня в Нью-Йорке. Увидимся завтра. Вы знаете, насколько вы мне дороги. Я вам всем благодарна. Вы поддерживаете меня в последние несколько лет. Мне было непросто вернуться. В прошлом году я сидела на диване, а сегодня – играю в финале турнира WTA, и это здорово. И спасибо моему мужу, который поддерживает меня на матчах», — сказала Дарья Савилл.

В финальном матче Савилл уступила Касаткиной со счётом 4:6, 4:6.