US Open – 2022, женщины: расписание матчей 1-го круга, турнирная сетка

29 августа в Нью-Йорке стартует US Open – 2022. Соревнования продлятся до 10 августа, их действующей чемпионкой является 19-летняя британка, 11-я ракетка мира Эмма Радукану.
«Чемпионат» представляет матчи россиянок в первом круге US Open – 2022:
Ребекка Петтерсон (Швеция) – Анна Калинская (Россия) – 29 августа (18:00 мск) – корт №14.
Вероника Кудерметова (Россия, 18) – Донна Векич (Хорватия) – 29 августа (18:00 мск) – корт №18.
Камилла Рахимова (Россия, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 17) – 29 августа (18:00 мск) – корт №17.
Хэрриет Дарт (Великобритания) – Дарья Касаткина (Россия, 10) – 29 августа (21:30 мск) – корт №12.
Мартина Тревизан (Италия, 27) – Евгения Родина (Россия) – 29 августа (21:30 мск) – корт №11.
Элина Аванесян (Россия, Q) – Александра Крунич (Сербия) – 29 августа (23:30 мск) – корт №14.
Сара Бейлек (Чехия, Q) – Людмила Самсонова (Россия) – 29 августа (23:30 мск) – корт №7.
Питон Стирнс (США, WC) – Екатерина Александрова (Россия, 28) – 30 августа (18:00 мск).
Клэр Лю (США) – Анастасия Потапова (Россия) – 30 августа (18:00 мск).
Эрика Андреева (Россия, Q) – Петра Квитова (Чехия, 21) – 31 августа (18:00 мск).
Варвара Грачёва (Россия) – Петра Мартич (Хорватия) – 30 августа (18:00 мск).
Полное расписание доступно здесь.
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