US Open – 2022, женщины: расписание матчей 1-го круга, турнирная сетка

29 августа в Нью-Йорке стартует US Open – 2022. Соревнования продлятся до 10 августа, их действующей чемпионкой является 19-летняя британка, 11-я ракетка мира Эмма Радукану.

«Чемпионат» представляет матчи россиянок в первом круге US Open – 2022:

Ребекка Петтерсон (Швеция) – Анна Калинская (Россия) – 29 августа (18:00 мск) – корт №14.

Вероника Кудерметова (Россия, 18) – Донна Векич (Хорватия) – 29 августа (18:00 мск) – корт №18.

Камилла Рахимова (Россия, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 17) – 29 августа (18:00 мск) – корт №17.

Хэрриет Дарт (Великобритания) – Дарья Касаткина (Россия, 10) – 29 августа (21:30 мск) – корт №12.

Мартина Тревизан (Италия, 27) – Евгения Родина (Россия) – 29 августа (21:30 мск) – корт №11.

Элина Аванесян (Россия, Q) – Александра Крунич (Сербия) – 29 августа (23:30 мск) – корт №14.

Сара Бейлек (Чехия, Q) – Людмила Самсонова (Россия) – 29 августа (23:30 мск) – корт №7.

Питон Стирнс (США, WC) – Екатерина Александрова (Россия, 28) – 30 августа (18:00 мск).

Клэр Лю (США) – Анастасия Потапова (Россия) – 30 августа (18:00 мск).

Эрика Андреева (Россия, Q) – Петра Квитова (Чехия, 21) – 31 августа (18:00 мск).

Варвара Грачёва (Россия) – Петра Мартич (Хорватия) – 30 августа (18:00 мск).

Полное расписание доступно здесь.