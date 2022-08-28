Осака рассказала, как эмоционально отреагировала на решение С. Уильямс завершить карьеру

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала, как отреагировала на решение американской теннисистки Серены Уильямс завершить карьеру.
«Я смотрела её первый матч в Торонто, прежде чем она объявила о своём решении. По какой-то причине я просто начала плакать, просто потому что почувствовала это. Тогда она объявила об этом на следующий день. Я подумала: «Боже мой, вот как ощущается опустошение». Для меня большая честь просто продолжать смотреть её игру.
Определённо было много барьеров, с которыми, я уверена, ей пришлось бороться. Теперь мы можем легко пройти через это благодаря ей. Очень странно боготворить кого-то, а потом бум – и ты просто разговариваешь с ними. Я не знаю. Я чувствую стресс. Но она очень милая. Иногда она давала мне указания», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.
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