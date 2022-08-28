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Осака рассказала, как эмоционально отреагировала на решение С. Уильямс завершить карьеру

Осака рассказала, как эмоционально отреагировала на решение С. Уильямс завершить карьеру
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала, как отреагировала на решение американской теннисистки Серены Уильямс завершить карьеру.

«Я смотрела её первый матч в Торонто, прежде чем она объявила о своём решении. По какой-то причине я просто начала плакать, просто потому что почувствовала это. Тогда она объявила об этом на следующий день. Я подумала: «Боже мой, вот как ощущается опустошение». Для меня большая честь просто продолжать смотреть её игру.

Определённо было много барьеров, с которыми, я уверена, ей пришлось бороться. Теперь мы можем легко пройти через это благодаря ей. Очень странно боготворить кого-то, а потом бум – и ты просто разговариваешь с ними. Я не знаю. Я чувствую стресс. Но она очень милая. Иногда она давала мне указания», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

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