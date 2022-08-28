Бывшая первая ракетка мира усомнилась в том, что у С. Уильямс была самая успешная карьера

18-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт усомнилась в том, что у американской теннисистки Серены Уильямс была самая успешная карьера.

«Есть другая философия. Все дело в «Большом шлеме». Является ли Серена лучшей теннисисткой? Абсолютно. Но сложно сравнивать карьеру, победы и эпохи. Я не уверена, что у неё самая успешная карьера», — приводит слова Эверт Sportskeeda.

Американская теннисистка Серена Уильямс сыграет на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Ей предстоит встретиться с представительницей Черногории Данкой Ковинич в первом круге US Open. Матч запланирован на 30 августа. Ранее Уильямс заявила о своём решении завершить карьеру после турнира в Нью-Йорке. Она шесть раз становилась чемпионкой US Open в одиночном разряде и дважды в паре.