Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос признался, что испытывает сильную тоску по дому и хочет скорее отправиться к семье

Кирьос признался, что испытывает сильную тоску по дому и хочет скорее отправиться к семье
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о сильной тоске по дому и семье.

«Просто ещё один теннисный матч. Выиграю я или нет, одно и то же для меня. Если проиграю, то вернусь домой. Если выиграю, то получу денег и ещё один отличный результат.

Дома столько всего происходит. У моего брата родился ребенок, моя мама больна. Просто трудно уехать. Это определённо давит на меня каждый день. Я просто хочу поехать домой, но знаю, что здесь есть важное дело, поэтому я просто должен отложить всё остальное в сторону. Большая часть меня просто хочет, чтобы Открытый чемпионат США закончился и я смог вернуться домой.

Это трудно. Это действительно трудно, поэтому я определённо чувствую себя очень уставшим. Сразу после Уимблдона у меня даже не было времени насладиться результатом. Я поехал прямо в Атланту и выиграл там парный турнир и не получил удовольствия от него. Затем сразу в Вашингтон, где я выиграл. Монреаль… Честно говоря, это было дерьмовое шоу.

Просто нет другого типа теннисиста, который действительно понимает эту тоску по дому, кроме австралийцев», — приводит слова Кирьоса The Guardian.

Медведев может выйти на Кирьоса в 4-м круге! Расклады турнирной сетки US Open Медведев может выйти на Кирьоса в 4-м круге! Расклады турнирной сетки US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022