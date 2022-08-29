Кирьос признался, что испытывает сильную тоску по дому и хочет скорее отправиться к семье

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о сильной тоске по дому и семье.
«Просто ещё один теннисный матч. Выиграю я или нет, одно и то же для меня. Если проиграю, то вернусь домой. Если выиграю, то получу денег и ещё один отличный результат.
Дома столько всего происходит. У моего брата родился ребенок, моя мама больна. Просто трудно уехать. Это определённо давит на меня каждый день. Я просто хочу поехать домой, но знаю, что здесь есть важное дело, поэтому я просто должен отложить всё остальное в сторону. Большая часть меня просто хочет, чтобы Открытый чемпионат США закончился и я смог вернуться домой.
Это трудно. Это действительно трудно, поэтому я определённо чувствую себя очень уставшим. Сразу после Уимблдона у меня даже не было времени насладиться результатом. Я поехал прямо в Атланту и выиграл там парный турнир и не получил удовольствия от него. Затем сразу в Вашингтон, где я выиграл. Монреаль… Честно говоря, это было дерьмовое шоу.
Просто нет другого типа теннисиста, который действительно понимает эту тоску по дому, кроме австралийцев», — приводит слова Кирьоса The Guardian.
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