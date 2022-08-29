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Дель Потро написал, что очень скучает по теннису по время US Open. Вавринка отреагировал

Дель Потро написал, что очень скучает по теннису по время US Open. Вавринка отреагировал
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Чемпион US Open 2009 года, завершивший карьеру аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро оставил трогательное сообщение в социальных сетях, приуроченное к старту Открытого чемпионата США – 2022.

«В это время года я очень скучаю по теннису», — написал дель Потро, добавив грустный эмодзи.

На пост титулованного аргентинского теннисиста отреагировал трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка. «Мы по тебе скучаем», — написал он в комментариях.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Сам 37-летний Вавринка в первом круге сразится с представителем Франции Корентеном Муте (LL).

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