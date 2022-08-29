Берреттини с победы стартовал на Открытом чемпионате США

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (14-я ракетка мира) в трёх сетах переиграл представителя Чили Николаса Джарри (123-й номер мирового рейтинга) и вышел во второй круг US Open.

Берреттини одержал победу со счётом 6:2, 6:3, 6:3. Итальянец 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовав пять брейк-поинтов из 10. Чилиец выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

Берреттини выиграл впервые с 23 июля. Маттео вылетал в первом круге Монреаля и Цинциннати. В следующем раунде Открытого чемпионата США итальянцу предстоит встреча с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Уго Гренье (Франция).

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке.