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Берреттини с победы стартовал на Открытом чемпионате США, Открытый чемпионат США

Берреттини с победы стартовал на Открытом чемпионате США
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини (14-я ракетка мира) в трёх сетах переиграл представителя Чили Николаса Джарри (123-й номер мирового рейтинга) и вышел во второй круг US Open.

Берреттини одержал победу со счётом 6:2, 6:3, 6:3. Итальянец 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовав пять брейк-поинтов из 10. Чилиец выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 19:50 МСК
Николас Джарри
123
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 3    
6 		6 6    
             
Маттео Берреттини
14
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Берреттини выиграл впервые с 23 июля. Маттео вылетал в первом круге Монреаля и Цинциннати. В следующем раунде Открытого чемпионата США итальянцу предстоит встреча с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Уго Гренье (Франция).

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке.

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