«Это не моя вина, а Nike». Андрееску попросилась переодеться перед матчем US Open – 2022

22-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску (48-й номер рейтинга WTA) совершила необычную просьбу перед стартом матча первого круга US Open – 2022 с француженкой Армони Тан (112-е место рейтинга). Из-за неудобного платья она обратилась к судье, чтобы она ей возможность переодеться.

«Это платье очень неудобное, я надела его впервые, поэтому мне необходимо переодеться.Но можно это не будет считаться как туалетный перерыв? Это же не моя вина, а Nike. Платье просто ужасное», — заявила Андрееску.

Напомним, Андрееску удалось разобраться с Тан в трёх сетах – 6:0, 3:6, 6:1. Следующей её соперницей станет 26-летняя бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (15-й номер рейтинга), одолевшая на старте турнира хорватку Ану Конжух (6:0, 6:0).