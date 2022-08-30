«Это не моя вина, а Nike». Андрееску попросилась переодеться перед матчем US Open – 2022
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22-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску (48-й номер рейтинга WTA) совершила необычную просьбу перед стартом матча первого круга US Open – 2022 с француженкой Армони Тан (112-е место рейтинга). Из-за неудобного платья она обратилась к судье, чтобы она ей возможность переодеться.
«Это платье очень неудобное, я надела его впервые, поэтому мне необходимо переодеться.Но можно это не будет считаться как туалетный перерыв? Это же не моя вина, а Nike. Платье просто ужасное», — заявила Андрееску.
Напомним, Андрееску удалось разобраться с Тан в трёх сетах – 6:0, 3:6, 6:1. Следующей её соперницей станет 26-летняя бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (15-й номер рейтинга), одолевшая на старте турнира хорватку Ану Конжух (6:0, 6:0).
Новость по теме«Конечно, я хочу выиграть турнир». Андрееску — про US Open
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