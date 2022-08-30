Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата США

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира она обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Уильямс сделала 9 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Ковинич 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Уильямс встретится со второй ракеткой мира, эстонкой Анет Контавейт, которая в своём матче первого круга обыграла румынку Жаклин Кристиан.

US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес.