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Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата США

Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата США
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Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира она обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Уильямс сделала 9 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Ковинич 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Уильямс встретится со второй ракеткой мира, эстонкой Анет Контавейт, которая в своём матче первого круга обыграла румынку Жаклин Кристиан.

US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 02:30 МСК
Данка Ковинич
80
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Серена Уильямс
605
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Комментарии
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