Серена Уильямс сыграет с Анетт Контавейт во втором круге US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс сыграет со второй ракеткой мира Анетт Контавейт во втором круге Открытого чемпионата США. Матч состоится 31 августа.

Напомним, в первом круге турнира Уильямс обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич со счётом 6:3, 6:3. Контавейт, в свою очередь, на старте турнира уверенно победила румынку Жаклин Кристиан со счётом 6:3, 6:0.

Напомним, ранее Серена Уильямс сообщила, что может завершить карьеру после Открытого чемпионата США.

Победитель пары Уильямс – Контавейт в третьем круге турнира встретится с сильнейшем в противостоянии Евгения Родина (Россия) – Айла Томлянович (Австралия).

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн.