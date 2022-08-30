Обзор победы Серены Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США

Накануне американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира она обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:3, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Уильямс сделала 9 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Ковинич 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Уильямс – Ковинич:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В следующем круге Уильямс встретится со второй ракеткой мира, эстонкой Анет Контавейт, которая в своём матче первого круга обыграла румынку Жаклин Кристиан.