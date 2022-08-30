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US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня
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Сегодня, 30 августа, состоятся заключительные матчи первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей второго игрового дня в женском одиночном разряде.

18:00 — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Ясмине Паолини (Италия)
19:30 — Клэр Лю (США) — Анастасия Потапова (Россия)
20:00 — Эрика Андреева (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 21)
20:00 — Елена Рыбакина (Казахстан, 25) — Клара Бюрель (Франция)
21:30 — Паула Бадоса (Испания, 4) — Леся Цуренко (Украина)
21:30 — Варвара Грачёва (Россия) — Петра Мартич (Хорватия)
23:30 — Питон Стирнс (США) — Екатерина Александрова (Россия, 28)
23:30 — Аманда Анисимова (США, 24) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Турнирная сетка
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