US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

Сегодня, 30 августа, состоятся заключительные матчи первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей второго игрового дня в женском одиночном разряде.



18:00 — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Ясмине Паолини (Италия)

19:30 — Клэр Лю (США) — Анастасия Потапова (Россия)

20:00 — Эрика Андреева (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 21)

20:00 — Елена Рыбакина (Казахстан, 25) — Клара Бюрель (Франция)

21:30 — Паула Бадоса (Испания, 4) — Леся Цуренко (Украина)

21:30 — Варвара Грачёва (Россия) — Петра Мартич (Хорватия)

23:30 — Питон Стирнс (США) — Екатерина Александрова (Россия, 28)

23:30 — Аманда Анисимова (США, 24) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Календарь турнира доступен на «Чемпионате».