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Матч Серены Уильямс в 1-м круге прощального US Open побил один из рекордов посещаемости

Матч Серены Уильямс в 1-м круге прощального US Open побил один из рекордов посещаемости
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Матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс сыграла с представительницей Черногории Данкой Ковинич, побил один из рекордов посещаемости турнира. На матче Уильямс, которая ранее объявила об уходе из тенниса после US Open, присутствовали 29 402 болельщика, и это рекорд вечерних сессий за всю историю проведения турнира.

Напомним, 40-летняя Серена Уильямс обыграла Ковинич со счётом 6:3, 6:3. Во втором раунде Открытого чемпионата США соперницей американской спортсменки станет вторая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт.

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