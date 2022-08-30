Американский сенатор: не могу смотреть US Open из-за недопуска великого Новака Джоковича

Член Конгресса США Клаудия Тенни прокомментировала недопуск 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на Открытый чемпионат США по теннису — 2022.

«Я была большой поклонницей Открытого чемпионата США по теннису с тех пор, как более 45 лет назад получила свою первую жёлтую ракетку «Мисс Крис». Но сейчас даже не могу смотреть этот турнир, потому что великому Новаку Джоковичу ошибочно запретили принять здесь участие», — написала Тенни в своих социальных сетях.

Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры, в том числе US Open – 2022. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну путешественникам, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.