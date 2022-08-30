«Ты одна из мировых икон». Новак Джокович записал трогательное послание для Серены Уильямс

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович записал трогательное послание бывшей первой ракетке мира американке Серене Уильямс, которая объявила, что уйдёт из спорта после US Open — 2022.
«Дорогая Серена, большое спасибо за всё, что ты сделала для нашего прекрасного спорта. Твой вклад, твоё наследие будут жить вечно не только на корте, но и за его пределами. Я дорожу и ценю наше общение, которое длится уже много лет.
Я надеялся, что тот момент, когда ты объявишь о завершении карьеры, никогда не наступит, но вот это случилось. Ты можешь гордиться тем, чего достигла и какое наследие оставила позади себя. Ты вдохновила так много разных поколений, не только теннисистов, но и спортсменов по всему миру. Ты одна из мировых икон всех времён среди мужчин и женщин. Я просто польщён и горжусь тем, что столько лет делил с тобой это время на корте.
Моё любимое воспоминание о нашей совместной встрече — это победа на Уимблдоне, а затем танцы на ужине чемпионов. Это было потрясающе. Это был один из лучших моментов, когда я был с тобой в Туре. Поэтому надеюсь, что у нас будет возможность встретиться снова в ближайшее время. Знаю, ты всегда будешь связана с теннисным кортом, даже когда подрастёт Олимпия. Желаю удачи вам и вашей семье. До скорой встречи», — сказал Джокович в видео для ATP Tour.
- 30 августа 2022
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