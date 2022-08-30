Серена Уильямс заявила, что планирует связать дальнейшую деятельность с теннисом

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс призналась, что не видит своего будущего без связи с теннисом.

Напомним, US Open – 2022 станет для Серены последним профессиональным турниром. Ранее, в первом раунде Уильямс со счётом 6:3, 6:3 обыграла Данку Ковинич из Черногории. Её следующей соперницей станет эстонка Анетт Контавейт (2).

«Я люблю этот вид спорта, думаю, он дал мне многое. Он стал моей платформой для старта карьеры, о которой я никогда и не мечтала. Я не вижу себя без того, чтобы оставаться частью теннисного мира. Не знаю, как я это реализую, но, думаю, мы с теннисом прошли слишком долгий путь, чтобы расстаться окончательно», — сказала Серена на послематчевой пресс-конференции.