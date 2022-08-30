Серена Уильямс заявила, что планирует связать дальнейшую деятельность с теннисом

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс призналась, что не видит своего будущего без связи с теннисом.
Напомним, US Open – 2022 станет для Серены последним профессиональным турниром. Ранее, в первом раунде Уильямс со счётом 6:3, 6:3 обыграла Данку Ковинич из Черногории. Её следующей соперницей станет эстонка Анетт Контавейт (2).
«Я люблю этот вид спорта, думаю, он дал мне многое. Он стал моей платформой для старта карьеры, о которой я никогда и не мечтала. Я не вижу себя без того, чтобы оставаться частью теннисного мира. Не знаю, как я это реализую, но, думаю, мы с теннисом прошли слишком долгий путь, чтобы расстаться окончательно», — сказала Серена на послематчевой пресс-конференции.
- 30 августа 2022
-
19:17
-
19:11
-
18:48
-
18:26
-
18:03
-
17:45
-
17:42
-
16:51
-
16:31
-
15:19
-
15:05
-
14:27
-
14:05
-
14:01
-
13:31
-
13:04
-
13:01
-
13:00
-
12:31
-
12:03
-
12:00
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:01
-
10:20
-
10:07
-
10:00
-
09:58
-
09:57
-
09:54
-
09:42
-
09:37
-
09:13
-
09:00