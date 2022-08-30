Маттео Берреттини: фаворитами US Open остаются Медведев и Надаль. Себя таковым не считаю

Финалист Уимблдона-2021, 14-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини высказался о фаворитах стартовавшего US Open – 2022.
Ранее сам Берреттини (13) уверенно вышел во второй круг турнира, обыграв представителя Чили Николаса Джарри (Q) со счётом 6:2, 6:3, 6:3. Его следующим соперником станет лаки-лузер Уго Гренье из Франции.
«На турнирах «Большого шлема» может случиться всё что угодно. Думаю, фаворитами US Open – 2022 по-прежнему являются Даниил Медведев и Рафаэль Надаль, но есть немало игроков, которые могут хорошо здесь выступить. Я же не считаю себя одним из фаворитов, но думаю, что могу пройти далеко по сетке. Я уже делал это раньше», — сказал Берреттини на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что Берреттини может встретиться с действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым (1) в полуфинале US Open.
- 30 августа 2022
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