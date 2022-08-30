19-летняя Циньвэнь в матче с Остапенко установила рекорд сезона по количеству эйсов

39-я ракетка мира, 19-летняя теннисистка из Китая Чжэн Циньвэнь установила рекорд текущего сезона по количеству эйсов за матч.

Это произошло в первом круге Открытого чемпионата США – 2022. Циньвэнь встречалась с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко из Латвии. Чжэн 21 раз подала навылет при пяти двойных ошибках. В первой партии она выполнила 10 эйсов с 18 первых подач. Победа в матче также осталась за Циньвэнь (6:3, 3:6, 6:4).

Примечательно, что прошлый рекорд тоже принадлежал Циньвэнь (19 эйсов).

Следующей соперницей Циньвэнь станет победительница матча Клэр Лю (США) — Анастасия Потапова (Россия), в данный момент россиянка ведёт со счётом 1-0 по сетам.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.