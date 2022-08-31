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Андрей Рублёв с трудом одолел 64-ю ракетку мира в первом круге Открытого чемпионата США, ЮС Опен

Андрей Рублёв с трудом одолел 64-ю ракетку мира в первом круге Открытого чемпионата США
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг Открытого чемпионата США – 2022, который продлится до 11 сентября.

В стартовом матче Рублёв (9) обыграл представителя Сербии Ласло Джере (64-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4. Встреча продлилась 3 часа 44 минуты. Рублёв 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. На счету Джере 16 эйсов, 13 двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем раунде Рублёв сразится с Квон Сон У из Южной Кореи.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

US Open (м). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 20:35 МСК
Ласло Джере
64
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		3 6 6 4
7 7 		6 3 4 6
             
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв потрепал себе нервы на старте US Open. Имея перевес 2:0, он довёл всё до 5-го сета Рублёв потрепал себе нервы на старте US Open. Имея перевес 2:0, он довёл всё до 5-го сета
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