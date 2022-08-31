Андрей Рублёв с трудом одолел 64-ю ракетку мира в первом круге Открытого чемпионата США
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг Открытого чемпионата США – 2022, который продлится до 11 сентября.
В стартовом матче Рублёв (9) обыграл представителя Сербии Ласло Джере (64-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4. Встреча продлилась 3 часа 44 минуты. Рублёв 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. На счету Джере 16 эйсов, 13 двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.
В следующем раунде Рублёв сразится с Квон Сон У из Южной Кореи.
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
US Open (м). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 20:35 МСК
64
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|3
|6
|6
|4
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|6
|3
|4
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11
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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