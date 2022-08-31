Андрей Рублёв с трудом одолел 64-ю ракетку мира в первом круге Открытого чемпионата США

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг Открытого чемпионата США – 2022, который продлится до 11 сентября.

В стартовом матче Рублёв (9) обыграл представителя Сербии Ласло Джере (64-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4. Встреча продлилась 3 часа 44 минуты. Рублёв 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. На счету Джере 16 эйсов, 13 двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем раунде Рублёв сразится с Квон Сон У из Южной Кореи.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.