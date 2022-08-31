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Действующая чемпионка US Open Эмма Радукану выбыла на старте турнира, уступив Корне, ЮС Опен

Действующая чемпионка US Open Эмма Радукану выбыла на старте турнира, уступив Корне
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 19-летняя британка Эмма Радукану (11-й номер рейтинга) и 32-летняя представительница Франции Ализе Корне (40-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Корне в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
На счету Радукану две подачи навылет, две двойные ошибки и четыре из шести (67%) удачных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, девять двойных ошибок и семь из 10 (70%) реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Ализе Корне станет победительница пары Тэйлор Таунсенд (США, 197-й номер рейтинга) – Катержина Синякова (Чехия, 83-й номер рейтинга).

Напомним, что Эмма Радукану является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США по теннису. В прошлом году в финале она одолела канадку Лейлу Фернандес – 6:4, 6:3.

Сетка US Open - 2022.
US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 02:35 МСК
Эмма Радукану
11
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Ализе Корне
40
Франция
Ализе Корне
А. Корне
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