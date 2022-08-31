Видеообзор поражения действующей чемпионки US Open Эммы Радукану

11-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану потерпела поражение на старт Открытого чемпионата США – 2022.

В матче первого круга Эмма Радукану (11) проиграла представительнице Франции Ализе Корне (40-я ракетка мира) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 часа 40 минуты.



Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Эмма Радукану — Ализе Корне.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.

19-летняя британка является действующей чемпионкой US Open. Напомним, в финале соревнований Радукану обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.



US Open – 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд престижных американских соревнований в этом году составил $ 60 102 000.