Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор поражения действующей чемпионки US Open Эммы Радукану, ЮС Опен

Видеообзор поражения действующей чемпионки US Open Эммы Радукану
Комментарии

11-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану потерпела поражение на старт Открытого чемпионата США – 2022.

В матче первого круга Эмма Радукану (11) проиграла представительнице Франции Ализе Корне (40-я ракетка мира) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 часа 40 минуты.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Эмма Радукану — Ализе Корне.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.

19-летняя британка является действующей чемпионкой US Open. Напомним, в финале соревнований Радукану обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

US Open – 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд престижных американских соревнований в этом году составил $ 60 102 000.

Новость по теме
Эмма Радукану высказалась после поражения на старте US Open – 2022
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022