Видеообзор поражения действующей чемпионки US Open Эммы Радукану

11-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану потерпела поражение на старт Открытого чемпионата США – 2022.
В матче первого круга Эмма Радукану (11) проиграла представительнице Франции Ализе Корне (40-я ракетка мира) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 часа 40 минуты.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Эмма Радукану — Ализе Корне.
Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.
19-летняя британка является действующей чемпионкой US Open. Напомним, в финале соревнований Радукану обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
US Open – 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд престижных американских соревнований в этом году составил $ 60 102 000.
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