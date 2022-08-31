Эмма Радукану высказалась после поражения на старте US Open – 2022
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11-я ракетка мира, британка Эмма Радукану прокомментировала свой вылет с Открытого чемпионата США по теннису.
«Очень грустно уезжать отсюда. Это, наверное, мой любимый турнир. Но в каком-то смысле я даже счастлива, потому что это чистый лист. Я спущусь вниз рейтинга и буду подниматься обратно. Теперь я не привлекаю к себе внимание. У меня есть еще один шанс взобраться в топ, — цитирует Радукану журналист Джеймс Грэй в своём «твиттере».
Напомним, что Эмма Радукану является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США по теннису. В прошлом году в финале она одолела канадку Лейлу Фернандес – 6:4, 6:3. В первом круге нынешнего розыгрыша турнира 19-летняя британка уступила представительнице Франции Ализе Корне.
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