Эмма Радукану высказалась после поражения на старте US Open – 2022

11-я ракетка мира, британка Эмма Радукану прокомментировала свой вылет с Открытого чемпионата США по теннису.

«Очень грустно уезжать отсюда. Это, наверное, мой любимый турнир. Но в каком-то смысле я даже счастлива, потому что это чистый лист. Я спущусь вниз рейтинга и буду подниматься обратно. Теперь я не привлекаю к себе внимание. У меня есть еще один шанс взобраться в топ, — цитирует Радукану журналист Джеймс Грэй в своём «твиттере».

Напомним, что Эмма Радукану является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США по теннису. В прошлом году в финале она одолела канадку Лейлу Фернандес – 6:4, 6:3. В первом круге нынешнего розыгрыша турнира 19-летняя британка уступила представительнице Франции Ализе Корне.