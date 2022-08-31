Джон Макинрой предсказал, что Винус Уильямс уйдёт из спорта вслед за Сереной после US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой предположил, что семикратная победительница ТБШ в женском одиночном разряде 42-летняя американка Винус Уильямс по окончании Открытого чемпионата США 2022 года объявит об уходе из спорта. Ранее 40-летняя Серена Уильямс, младшая сестра Винус, объявила, что закончит карьеру после US Open.

Напомним, Винус и Серена заявились на турнир. Младшая из сестёр Уильямс выиграла свой матч первого круга, а старшая — проиграла. Также они выступят в парном разряде.

«Я предсказываю, что после выступления в парном разряде они обе уйдут. Мой прогноз таков: они обе уйдут из спорта, когда турнир закончится. Не думаю, что Винус собирается продолжать», — цитирует Макинроя Eurosport.

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