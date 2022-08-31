Чесноков: Рублёву не хватает уверенности. Может, это связано с политической нервотрёпкой

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу 11-й ракетки мира Андрея Рублёва над сербом Ласло Джере (64) в первом круге US Open. Рублёв обыграл Джере со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.

«Я ещё до матча говорил, что с Джере просто не будет, это один из игроков, который будет упираться рогом. Рублёву сейчас не хватает уверенности, может, это связано с политической нервотрёпкой. По идее, он от него уполз в самый последний момент. Джере не хватило концентрации. Когда отыгрываешься с 0-2 по партиям, на пятый сет может не хватить внимания.

Рублёв всё равно молодец. Возможно, после такого тяжёлого матча ему будет проще играть. Иногда проводишь тяжёлый матч, а потом играешь, как сказочник», — цитирует Чеснокова ТАСС.

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