Чесноков: Рублёву не хватает уверенности. Может, это связано с политической нервотрёпкой

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу 11-й ракетки мира Андрея Рублёва над сербом Ласло Джере (64) в первом круге US Open. Рублёв обыграл Джере со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.
«Я ещё до матча говорил, что с Джере просто не будет, это один из игроков, который будет упираться рогом. Рублёву сейчас не хватает уверенности, может, это связано с политической нервотрёпкой. По идее, он от него уполз в самый последний момент. Джере не хватило концентрации. Когда отыгрываешься с 0-2 по партиям, на пятый сет может не хватить внимания.
Рублёв всё равно молодец. Возможно, после такого тяжёлого матча ему будет проще играть. Иногда проводишь тяжёлый матч, а потом играешь, как сказочник», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
- 31 августа 2022
-
15:01
-
14:24
-
14:15
-
13:51
-
13:00
-
12:04
-
12:00
-
11:25
-
11:19
-
11:02
-
10:43
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:36
-
09:00
-
08:44
-
08:35
-
08:31
-
08:19
-
08:05
-
07:53
-
07:37
-
07:27
-
07:23
-
07:22
-
07:13
-
07:03
-
06:42
-
06:41
-
06:21
-
06:00
-
05:45
-
05:26
-
04:43