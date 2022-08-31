Анисимова призналась, что играла с Путинцевой на уколах. Перед US Open она сломала палец

21-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова призналась, что провела матч первого круга US Open – 2022 на уколах. Напомним, Аманда со счётом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

«Чёрт, последние две недели были очень сложными. На прошлой я сломала палец на ноге в Цинциннати, но сделала всё, чтобы успеть подготовиться к US Open. Я горжусь, что дала себе шанс и отыграла весь матч на уколах, которые причиняют больше боли, чем сама травма. Я пошла на это, потому что очень люблю теннис, хоть он и приносит много боли и разочарований. Надеюсь, что вернусь сильнее в следующем году», — написала Анисимова в социальных сетях.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.