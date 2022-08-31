«Мы родственные души». Арина Соболенко высказалась о дружбе с Паулой Бадосой

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как зародилась её дружба с четвёртым номером рейтинга, испанкой Паулой Бадосой.

«Я помню, как увидела её первый раз и подумала, что она суперзвезда и ведёт себя, будто она лучше всех. Она может показаться эгоцентричной зазнайкой, но на самом деле это не так. Я бы сказала, что мы родственные души. Я обнаружила, что мы с ней очень похожи характерами и одинаково реагируем на многие вещи», — приводит слова Соболенко Tennis.com.

Ранее, в стартовом матче US Open – 2022 Соболенко (6) обыграла квалифаера Кэтрин Харрисон из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Соперницей Арины во втором раунде станет эстонка Кайя Канепи.