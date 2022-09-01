Парный матч сестёр Уильямс впервые в истории US Open поставили на центральный корт ночью

Матч первого раунда Открытого чемпионата США по теннису, в котором легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс сразятся с чешками Люцией Градецкой и Линдой Носковой, впервые в истории турнира пройдёт в рамках ночной сессии на центральном корте имени Артура Эша.
Об этом сообщает португальский журналист Хосе Моргадо в соцсетях.
Знаменитые американки проведут свой стартовый матч US Open парного разряда на центральном корте соревнований завтра, 2 сентября. Начало игры – 2:00 мск. Таким образом, организаторы хардового «Шлема» приняли решение поставить встречу сестёр Уильямс на главную арену теннисного комплекса в ночную сессию.
Серена Уильямс и Винус Уильямс вместе выиграли 14 титулов турниров «Большого шлема». Американки дважды побеждали на US Open. Открытый чемпионат США пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
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