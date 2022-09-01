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Кирьос рассказал о влиянии достижения на Уимблдоне на его профессиональные выступления

Кирьос рассказал о влиянии достижения на Уимблдоне на его профессиональные выступления
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Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился с общественностью информацией о том, какое значение на него оказал выход в финал Уимблдонского турнира в июле 2022 года.

«Я себя чувствую настоящим профессионалом в данный момент. Я никогда не думал, что выход в финал Уимблдона заставит меня быть таким. Думал, что будет наоборот», — приводит слова Кирьоса португальский журналист Хосе Моргадо.

Напомним, что в июле 2022 года 27-летний уроженец Канберры впервые в карьере вышел в финал травяного «Шлема», где уступил сербу Новаку Джоковичу. После этого Ник завоевал титул в Вашингтоне, а также дошёл до четвертьфинальной стадии на «Мастерсе» в Монреале, при этом неудачно сыграв в Цинциннати, выбыв уже в своём втором матче на турнире.

На US Open – 2022 Кирьос уже обыграл двух оппонентов и пробился в 3-й раунд соревнований.

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