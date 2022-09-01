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Уильямс прокомментировала свою игру в матче против Контавейт во 2-м круге US Open

Уильямс прокомментировала свою игру в матче против Контавейт во 2-м круге US Open
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Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о матче 2-го круга Открытого чемпионата США против эстонки Анетт Контавейт.

«Я очень хорошо тренировалась, но этот результат не удавалось воплощать в матчах. Но, знаете, сейчас я думаю, что всё вроде как складывается воедино. Я думаю, что я обязана была сложить все составляющие в одно целое сегодня. И это сработало», — цитирует Уильямс-младшую Tennis Now.

Напомним, что во 2-м раунде US Open 40-летняя Серена оказалась сильнее своей соперницы в 3-х сетах – 7:6(7:4), 2:6, 6:2. Следующей соперницей американки станет представительница Австралии Айла Томлянович.

Действующей чемпионкой турнира является Эмма Радукану, которая ранее проиграла французской теннисистке Ализе Корне.

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