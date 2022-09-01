Даниил Медведев высказался об ажиотаже вокруг Серены Уильямс

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что думает по поводу ажиотажа вокруг 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс. Ранее 40-летняя Уильямс объявила, что закончит карьеру после US Open 2022 года.
«Это Нью-Йорк, это Серена, икона, королева. Можно найти 35 потрясающих слов за десять секунд, чтобы описать её.
Её матч первого круга я смотрел по ТВ, а во время второго матча был здесь, но внутри стадиона. Не было слышно, что происходит. Но я вышел на разминку, и все мы такие — вау, что происходит?
Можно было понять, как разыграли каждое очко. Если тишина — значит, очко взяла соперница. Если «бум» — то Серена. Всякий раз можно было понять, кто выиграл очко. Да, это потрясающе. Не уверен, что видел что-либо подобное», — приводит слова Медведева Eurosport.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
- 1 сентября 2022
-
09:20
-
09:17
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:31
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:09
-
07:52
-
07:42
-
07:36
-
07:28
-
07:26
-
07:25
-
07:10
-
07:01
-
06:26
-
06:22
-
06:14
-
06:04
-
05:55
-
05:50
-
05:30
-
05:02
-
04:59
-
04:47
-
04:43
-
03:38
-
03:27
-
03:12
-
02:56