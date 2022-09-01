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Даниил Медведев высказался об ажиотаже вокруг Серены Уильямс

Даниил Медведев высказался об ажиотаже вокруг Серены Уильямс
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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что думает по поводу ажиотажа вокруг 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс. Ранее 40-летняя Уильямс объявила, что закончит карьеру после US Open 2022 года.

«Это Нью-Йорк, это Серена, икона, королева. Можно найти 35 потрясающих слов за десять секунд, чтобы описать её.

Её матч первого круга я смотрел по ТВ, а во время второго матча был здесь, но внутри стадиона. Не было слышно, что происходит. Но я вышел на разминку, и все мы такие — вау, что происходит?

Можно было понять, как разыграли каждое очко. Если тишина — значит, очко взяла соперница. Если «бум» — то Серена. Всякий раз можно было понять, кто выиграл очко. Да, это потрясающе. Не уверен, что видел что-либо подобное», — приводит слова Медведева Eurosport.

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