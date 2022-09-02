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Серена и Винус Уильямс проиграли в первом круге US Open в парном разряде, ЮС Опен

Серена и Винус Уильямс проиграли в первом круге US Open в парном разряде
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Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс не смогли преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США в парном разряде. На старте турнира американки уступили представительницам Чехии Линде Носковой и Луцие Градецкой со счётом 6:7, 4:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 10 минут. За это время американки выполнили 8 подачь навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 1 брейк-пойнт из 6. На счету чешского дуэта 4 эйса, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В следующем круге Открытого чемпионата США Носкова и Градецкая сыграют с чилийско-словенским дуэтом Алексой Гуарачи/Андреей Клепач, которые в своём матче первого круга обыграли британский дуэт Оливия Николлс/Алисия Барнетт.

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