Видеообзор поражения сестёр Уильямс в парном разряде

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс не смогли преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США в парном разряде. На старте турнира американки уступили представительницам Чехии Линде Носковой и Луцие Градецкой со счётом 6:7, 4:6.



Соперницы провели на корте 2 часа 10 минут. За это время американки выполнили восемь подач навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из шести. На счету чешского дуэта четыре эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов из шести.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Уильямс/Уильямс – Носкова/Градецкая:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).