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Видеообзор поражения сестёр Уильямс в парном разряде

Видеообзор поражения сестёр Уильямс в парном разряде
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Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс не смогли преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США в парном разряде. На старте турнира американки уступили представительницам Чехии Линде Носковой и Луцие Градецкой со счётом 6:7, 4:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 10 минут. За это время американки выполнили восемь подач навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из шести. На счету чешского дуэта четыре эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов из шести.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Уильямс/Уильямс – Носкова/Градецкая:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

«Они очень хотели, чтобы Серена победила». Фанаты помогут Уильямс выиграть US Open «Они очень хотели, чтобы Серена победила». Фанаты помогут Уильямс выиграть US Open
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