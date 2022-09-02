Соперницы сестёр Уильямс извинились за то, что победили Серену и Винус на US Open
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Чешская теннисистка Люция Градецка, которая в паре с соотечественницей Линдой Носковой обыграла сестёр Серену и Винус Уильямс в парном матче в первом круге Открытого чемпионата США, извинилась перед болельщиками. Чешки победили сестёр Уильямс со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
«Я до сих пор в шоке, что мы выиграли. Я прошу прощения у вас за то, что мы победили их. Но мы так рады, что сделали это», — сказала Градецкая после матча, обращаясь к публике.
В следующем круге Открытого чемпионата США Носкова и Градецкая сыграют с чилийско-словенским дуэтом Алекса Гуарачи/Андрея Клепач, которые в своём матче первого круга обыграли британский дуэт Оливия Николлс/Алисия Барнетт.
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