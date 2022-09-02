Француз Гаске проиграл Надалю 31 сет подряд. Они сыграют в 3-м круге US Open

В матче третьего круга Открытого чемпионата США – 2022 соперником олимпийского чемпиона испанского теннисиста Рафаэля Надаля станет 36-летний француз Ришар Гаске (91-е место в рейтинге). Французский теннисист проиграл сопернику 31 сет подряд.

Последний раз выиграть сет у именитого испанца Гаске удалось на турнире в Торонто в 2008 году. Но и та встреча закончилась итоговой победой Надаля — 6:7, 6:2, 6:1. После первой партии матча последовал 31 проигранный сет французом в очных противостояниях с Рафаэлем.

Матч между Гаске и Надалем предварительно запланирован на 3 сентября в 18:00 мск. Во втором круге представитель Франции обыграл серба Миомира Кецмановича (36-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 6:4. Рафаэль Надаль оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини (60-е место в рейтинге) — 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.