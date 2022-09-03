Определился соперник Карена Хачанова в 1/8 финала US Open – 2022

15-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста в матче третьего круга Открытого чемпионата США одержал победу над австралийским теннисистом Алексом де Минором (20-й номер в рейтинге). Встреча продолжалась 2 часа и 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу испанца.
В первом сете Карреньо-Буста трижды подал навылет, не совершив ни одной двойной ошибки, тогда как его соперник показал обратную статистику – ноль эйсов и четыре двойных. Вторая партия, как и первая, завершилась уверенной победой испанца. Де Минору удалось улучшить подачу в третьем сете и выиграть его со счётом 6:3. Четвёртая партия получилась самой ровной и завершилась на тай-брейке – 7:5 в пользу испанца.
Карреньо-Буста стал соперником Карена Хачанова в 1/8 финала US Open – 2022. Российский теннисист (31-я ракетка мира) в третьем круге встретился с британцем Джеком Дрэйпером (53-й в рейтинге) и прошёл в следующий раунд на отказе соперника в третьем сете. К этому моменту соперники обменялись успешными партиями, а в третьей со счётом 6:5 вёл Хачанов.
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