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Майкл Фелпс высказался о завершении карьеры Серены Уильямс

Майкл Фелпс высказался о завершении карьеры Серены Уильямс
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23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира американский пловец Майкл Фелпс высказался о завершившей карьеру прославленной американской теннисистке Серене Уильямс.

«Было действительно весело и интересно наблюдать за тем, как Серена не только меняет теннисный спорт, но и, что более важно, помогает расширять возможности следующего поколения. Её теннисные достижения говорят сами за себя, но одна из вещей, которыми я восхищаюсь в ней, это то, что она просто никогда не сдаётся. На корте или вне его», — написал Фелпс в своём твиттере.

Напомним, Серена Уильямс потерпела поражение в матче третьего круга US Open с австралийкой Айлой Томлянович. Эта игра стала последней в профессиональной карьере американки.

Серена Уильямс тренируется с сестрой в Вашингтоне

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