Видеообзор поражения Серены Уильямс на US Open – 2022

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего раунда соревнований 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» уступила австралийке Айле Томлянович со счётом 5:7, 7:6(7:4), 1:6. Встреча продолжалась 3 часа 7 минут.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Ранее американка заявила, что нынешний US Open станет последним в её профессиональной карьере. За выход в четвертьфинал второго в сезоне хардового «Шлема» Томлянович сыграет с представительницей России Людмилой Самсоновой.



Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже выбыла с нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата США.