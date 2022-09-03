Томлянович смешно отреагировала на вероятный вопрос, связанный с её победой над Уильямс

Австралийская теннисистка Айла Томлянович в шуточной форме ответила на один из предполагаемых вопросов журналистов, которые они могут задать ей в связи с победой в матче 3-го раунда US Open –2022 над 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс.

Томлянович рассказала, каким будет её ответ на возможные многочисленные вопросы, например о том, кто является последней теннисисткой, которая обыграла Уильямс-младшую.

«Так, никто не собирается произносить моё имя правильно, так что это будет отстойно», — цитирует Айлу журналист Давид Кейн в своих соцсетях.

За выход в четвертьфинал второго в сезоне хардового «Шлема» австралийка сыграет с представительницей России Людмилой Самсоновой. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Великобритании Эмма Радукану, которая уже выбыла с нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата США.