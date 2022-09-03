Серена Уильямс — о завершении карьеры: я всегда любила Австралию

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс ответила на вопрос о завершении карьеры и рассказала, будет ли оставаться в теннисе.
«Не знаю, не думаю об этом. Хотя я всегда любила Австралию (улыбается). Я прошла долгий путь с прошлого года на Уимблдоне. Просто не уверена, был ли это мой последний момент или нет. Сделать это в другой раз, думаю, намного лучше. Чтобы добраться сюда, нужно много работать. Очевидно, я всё ещё способна, но это требует гораздо большего. Я готова стать мамой, исследовать другую версию Серены. Для мира я всё ещё очень молодая, поэтому хочу немного пожить, пока ещё хожу.
Для меня теннис был такой огромной частью моей жизни, что я не могу представить себя без него. Это так много значит для меня, и у меня было так много удивительных моментов, что я не вижу будущего без этого. Каково моё участие? Понятия не имею. Думаю, что буду участвовать каким-то образом», — сказала Серена Уильямс на пресс-конференции.
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