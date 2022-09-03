Энди Маррей: удивлён, что ещё могу конкурировать с парнями топ-уровня

Британский теннисист Энди Маррей высказался после поражения от представителя Италии Маттео Берреттини (14-й номер рейтинга) в третьем круге Открытого чемпионата США — 2022.

«У меня металлическое бедро. С этим нелегко играть. Это действительно сложно. Я удивлён, что всё ещё могу конкурировать с парнями, которые находятся на топ-уровне. Вы знаете, такие матчи, как этот… я действительно горжусь тем, что в своём положении могу это делать. Для меня это были трудные шесть лет.

Многие люди говорили мне, что я больше не смогу играть, говорили, что я смогу бить по теннисным мячам, но больше не буду профессионалом. Это была ерунда, и я хочу посмотреть, насколько близко я смогу подобраться к лучшим», — приводит слова Энди Маррея Reuters.