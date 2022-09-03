«Как же нам повезло». Мишель Обама высказалась о карьере и будущем Серены Уильямс

Мишель Обама, супруга 44-го президента США Барака Обамы, отреагировала на завершение карьеры 23-кратной чемпионки мэйджоров, экс первой ракетки мира соотечественницы Серены Уильямс.

«Как же нам повезло, что мы смогли проследить, как молодая девушка из Комптона выросла и стала одной из величайших спортсменок всех времён. Горжусь тобой, мой друг, и мне не терпится увидеть, как ты продолжишь менять жизни своими талантами», — написала Мишель в своих социальных сетях.

Напомним, последним для Серены стал матч третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.

За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.