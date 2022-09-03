Тарпищев объяснил, за счёт чего Хачанов вышел в 1/8 финала US Open
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова в 1/8 финала US Open – 2022.
Хачанов (27) вышел в четвёртый круг на отказе британца Джека Дрэйпера при счёте 6:3, 4:6, 6:5 в свою пользу.
«Хачанов три матча очень неплохо подаёт. В данной игре был тревожный момент, когда он в третьем сете проигрывал 2:4, но он смог переломить ход поединка — повёл 6:5, и Дрэйпер отказался. Игра была равная и с непредсказуемым исходом. Не знаю, что случилось с Дрэйпером. Карен играл очень солидно для себя. На своей подаче имел позиционное преимущество. Логично, что он должен был довести матч до победы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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