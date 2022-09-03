Сессия с последним матчем в карьере Серены Уильямс побила рекорд посещаемости

Вечерняя сессия US Open – 2022, куда вошёл матч 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс, установила рекорд посещаемости в истории турнира. Билеты на неё купили 29 837 человек.

При этом общее количество посетителей теннисного центра USTA имени Билли Джин Кинг 2 сентября составило 72 039 человек, что также является рекордом.

Напомним, в третьем круге US Open – 2022 40-летняя Серена встречалась с австралийкой Айлой Томлянович, встреча прошла на стадионе имени Артура Эша. Матч выиграла Томлянович со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1. Предположительно, для 40-летней Серены этот матч стал последним в профессиональной карьере.

Также в вечернюю сессию входил матч действующего чемпиона россиянина Даниила Медведева с китайцем У Ибином, завершившийся победой россиянина со счётом 6:4, 6:2, 6:2.