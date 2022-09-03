Пабло Карреньо-Буста реализовал матч-пойнт, исполнив твинер

15-я ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста в матче третьего круга Открытого чемпионата США обыграл австралийца Алекса де Минора (20-е место в рейтинге). Испанец добился победы, исполнив твинер.

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Карреньо-Бусты.



Пабло стал соперником Карена Хачанова в 1/8 финала US Open – 2022. Российский теннисист (31-я ракетка мира) в третьем круге встретился с британцем Джеком Дрэйпером (53-й в рейтинге) и прошёл в следующий раунд на отказе соперника в третьем сете. К этому моменту соперники обменялись успешными партиями, а в третьей со счётом 6:5 вёл Хачанов.