Тарпищев: если Хачанов будет стабильно подавать, то может победить Бусту

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала US Open, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
«Хачанова ждёт сложный матч. Карреньо-Буста был в двадцатке и в десятке лучших теннисистов мира. Он более изощрён в игре на грунтовых покрытиях. Если Хачанов будет подавать так, как он подавал до этого, — должен иметь преимущество. Но должна быть стабильность в подаче, по каждому гейму. Если будет подавать с процентом под 70, то Карен может рассчитывать на победу», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Карен Хачанов прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата США после того, как представитель Великобритании Джек Дрэйпер отказался продолжать матч. Хачанов уверенно взял первый сет — 6:3. Во втором отрезке матча россиянин упустил преимущество и позволил британцу сравнять счёт по партиям — 4:6. В третьем сете при счёте 6:5 в пользу Карена Хачанова Дрэйпер принял решение завершить матч.
- 3 сентября 2022
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